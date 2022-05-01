За минулу добу росіяни 19 разів обстріляли Луганщину

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За добу 30 квітня росіяни відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганщини 19 разів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, Золоте-3 зруйноване на 70%, російська армія штурмує Оріхове.

«По шість масованих артилерійських обстрілів витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по три — Рубіжне та Попаснянщина. Як наслідок, ще 12 будинків стали непридатними для життя. П’ять із них — багатоповерхівки в Сєвєродонецьку, ще дві — в Рубіжному. У цьому місті також сталися займання двох приватних будинків. У Комишувасі зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську перебито газогін», — написав Гайдай.

Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, який отримав несумісні з життям поранення у ніч із 29 на 30 квітня в Новодружеську.

Голова Луганської ОВА вкотре закликав мешканців області евакуюватися.

«Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Гірська громада — встигніть евакуюватися, доки ситуація не така важка, як у Попасній. […] Не чекайте до останнього. Поки є можливість — виїжджайте подалі від «руського миру», який не жаліє ані жінок, ані дітей. Збережіть життя», — наголосив Сергій Гайдай.