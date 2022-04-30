Ексклюзив «Бабеля»: Приїзд Анджеліни Джолі до Львова — це її власна ініціатива. Спілкуватись із політиками вона не буде
- Автори:
- Ангеліна Шеремет, Марія Жартовська
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Приїзд голлівудської акторки Анджеліни Джолі до Львова — це її власна ініціатива, а не візит у рамках Організації Обʼєднаних Націй, де вона є послом доброї волі.
Про це «Бабелю» повідомило джерело.
Мета поїздки — спілкування з простими людьми. Спілкуватись із політиками та представниками влади Джолі не буде. Скільки саме триватиме її візит — не розголошується, однак відомо, що вона обмежиться лише Львівським регіоном. Інтервʼю акторка не даватиме.
Перемовини щодо її візиту тривали три тижні — узгоджували програму та питання безпеки.
- 30 квітня Анджеліна Джолі приїхала до Львова. Візит не анонсували. Вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару по вокзалу у Краматорську, і школу-інтернат, поспілкувалася з волонтерами на залізничному вокзалі Львова та поговорила з людьми, яким вдалося виїхати із зон активних бойових дій.