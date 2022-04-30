Україна запропонувала Китаю стати одним із гарантів безпеки

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Китаю стати одним із гарантів безпеки для України.

Про це він сказав у інтервʼю китайському державному агентству Xinhua.

«Зараз Україна вивчає можливість отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН та інших великих держав, зокрема Китаю. Наша пропозиція, щоб Китай був одним із гарантів безпеки України, є ознакою нашої поваги та довіри до Китайської Народної Республіки», — зазначив Кулеба.

Він також висловив сподівання, що Китай закликатиме росію припинити вогонь, щоб уникнути подальшої ескалації.

«Це буде важливим заходом для підтримки миру та запобігання подальших гуманітарних катастроф», — сказав голова МЗС.