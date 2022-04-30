Події 30 квітня в огляді «Бабеля»: з «Азовсталі» вивезли 20 цивільних, окупанти вдарили по Одесі, до Львова приїхала Анджеліна Джолі

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні українські військові уразили 10 російських повітряних цілей — один штурмовик Су-25 і 9 безпілотників «Орлан-10». Міста та села Луганщини витримали 16 масованих артилерійських атак: росіяни зруйнували дві школи та 20 будинків. Війська рф штурмують Рубіжне та Попасну, там вони розстріляли два евакуаційні автобуси, із водіями втрачено звʼязок. На Ізюмському напрямку нацгвардійці спільно з артилеристами ЗСУ завдали удару по розташуванню російських військ, знищивши понад 30 одиниць їхньої техніки.

З території «Азовсталі» змогли вивести на евакуацію 20 цивільних, яких дістали з-під завалів — це жінки та діти. Вони поїдуть до Запоріжжя. Крім того, Україна сьогодні повернула сім військових і сім цивільних з російського полону.

У будинки маріупольців, які виїхали з окупованої території, заселяють невідомих людей. Такий дозвіл видає так звана селищна рада, яка працює під прапором «днр». Крім того, росіяни вбивають полонених українських військових у Маріуполі.

Папа Римський Франциск тричі звертався до влади росії із проханням організувати гуманітарний коридор для мирних жителів із Маріуполя. Перший раз Франциск звернувся в кінці березня, після кількох контактів із московським патріархатом. Вдруге в середині квітня, на Великдень. Втретє Папа пропонував вивезти людей морем на судні Ватикану. Щоразу росія відмовляла або не надавала жодних гарантій безпеки.

Росіяни завдали ракетного удару по Одеській області — пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту, використовувати її тепер неможливо.

У тимчасово захопленому Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах зник мобільний звʼязок та інтернет усіх операторів. У Генічеську працює звʼязок тільки від «Київстару».

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони домовилися про оборонну співпрацю та нарощування гуманітарної допомоги Францією.

Естонія відправляє в Україну команду фахівців з розмінування. Вони допомагатимуть українським саперам на ротаційній основі. Постійно в Україні працюватимуть п’ять естонських спеціалістів на трьох автомобілях. Данія передасть Україні 25 бронетранспортерів Piranha 3, важкі міномети М10 і снаряди до них.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що росія не зможе шантажувати Європу енергоресурсами. Він підкреслив, що Німеччина не буде платити за російський газ рублями. За його словами, зараз Німеччина робить все, щоб позбутися залежності від російських енергоресурсів.

Американська актриса Анджеліна Джолі відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська. В Україну вона прибула з гуманітарною місією, відвідала школу-інтернат та медзаклад, де перебувають діти, які постраждали від ракетного удару по вокзалу Краматорська.