«Привид Києва» — це легенда. Повітряні сили закликали не поширювати неперевірену інформацію

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Майор Степан Тарабалка, який 13 березня 2022 року загинув у повітряному бою, не є легендарним «привидом Києва» і не збив 40 літаків.

Про це повідомили в Командуванні повітряних сил ЗСУ, реагуючи на поширювану фейковую інформацию.

«Привид Києва — це супергерой-легенда, чию постать створили українці! Це швидше збірний образ пілотів 40 бригади тактичної авіації Повітряних сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають», — йдеться в повідомленні.

Також Повітряні сили ЗСУ спростували інші чутки:

«Військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16, як би нам усім цього не хотілося. Жодна офіційна заява з цього приводу не виходила у ЗМІ», — заявили військові та додали, що «американські бомбардувальники теж не літають над Україною».

У Командувані ВПС закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію військового характеру.