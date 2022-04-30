Працівники порту Амстердаму блокують розвантаження танкера з російським паливом

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Працівники порту Амстердаму відмовляються розвантажувати танкер із російським дизельним паливом.

Про це повідомляє NOS.

Судно Sunny Liger з російським паливом на борту зі вчорашнього вечора стоїть на якорі приблизно за сорок кілометрів від міста Еймейден. Працівники порту відмовляються його розвантажувати. Муніципалітет Амстердаму підтримує це рішення.

Хоча цей нафтовий танкер був завантажений у російському місті Приморськ, він ходить під прапором Маршаллових Островів, тому не підпадає під європейські санкції проти росії. До того ж офіційно імпорт російських нафти та газу досі є законним у ЄС.

Міністерство закордонних справ України уже відреагувало на ситуацію з танкером.

«Нафтовий танкер Sunny Liger із російською нафтою зайшов у порт Амстердаму. Ми закликаємо уряд Нідерландів вимагати негайного відплиття цього судна. Нідерланди, підтримку яких дуже цінує Україна, не мають стати місцем для брудних російських нафтових схем», — наголосив прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.