росія залишить Міжнародну космічну станцію
- Автор:
- Анна Холоднова
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Керівник російської космічної програми заявив, що москва припинить місію на Міжнародній космічній станції.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Рішення вже прийнято, ми не зобовʼязані про це говорити публічно», — заявив гендиректор роскосмосу дмітрій рогозін у суботу в інтервʼю пропагандистському російському телебаченню.
«Я можу сказати лише це — згідно з нашими зобов’язаннями ми повідомимо наших партнерів про закінчення нашої роботи на МКС за рік».
рогозін уточнив, що терміни роботи росії на МКС визначаються урядом та президентом, наразі рф продовжує роботу на станції до 2024 року. Раніше, цього ж місяця, він погрожував припинити місію росії, якщо США, Європейський Союз і Канада не знімуть санкції проти підприємств російської космічної галузі.
- NASA, яке планує експлуатувати космічну станцію до 2030 року, продовжує використовувати російські космічні кораблі «Союз» для транспортування астронавтів на МКС і з МКС. Зараз космічне агентство США більше покладається на приватні космічні польоти.
- 8 квітня SpaceX успішно відправила на МКС першу туристичну місію.
- 26 квітня перша приватна космічна місія безпечно завершила двотижневу наукову місію до МКС і приводнилася в Атлантиці біля узбережжя Флориди.
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