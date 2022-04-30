росія залишить Міжнародну космічну станцію

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Керівник російської космічної програми заявив, що москва припинить місію на Міжнародній космічній станції.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Рішення вже прийнято, ми не зобовʼязані про це говорити публічно», — заявив гендиректор роскосмосу дмітрій рогозін у суботу в інтервʼю пропагандистському російському телебаченню.

«Я можу сказати лише це — згідно з нашими зобов’язаннями ми повідомимо наших партнерів про закінчення нашої роботи на МКС за рік».

рогозін уточнив, що терміни роботи росії на МКС визначаються урядом та президентом, наразі рф продовжує роботу на станції до 2024 року. Раніше, цього ж місяця, він погрожував припинити місію росії, якщо США, Європейський Союз і Канада не знімуть санкції проти підприємств російської космічної галузі.