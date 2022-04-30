Суд арештував понад 50 білоруських цистерн із паливом, якими користувалися російські війська

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ДБР

Суд арештував 51 білоруський вагон-цистерну, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні повномасштабного російського вторгнення (23 лютого). Цистерни були заповненні 3 тисячами тонн білоруського та російського дизпалива.

За версією ДБР, вони фактично забезпечували логістику військ рф, які наступали на Чернігів та Суми.

Деякі з цистерн після вдалих бойових дій ЗСУ дещо «пошкоджені», але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.