Суд арештував понад 50 білоруських цистерн із паливом, якими користувалися російські війська
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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ДБР
Суд арештував 51 білоруський вагон-цистерну, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні повномасштабного російського вторгнення (23 лютого). Цистерни були заповненні 3 тисячами тонн білоруського та російського дизпалива.
За версією ДБР, вони фактично забезпечували логістику військ рф, які наступали на Чернігів та Суми.
Деякі з цистерн після вдалих бойових дій ЗСУ дещо «пошкоджені», але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.