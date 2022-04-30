Словенія надасть Україні €180 тисяч матеріальної допомоги

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Уряд Словенії направить в Україну матеріальну допомогу на майже €180 тисяч.

Про це повідомляє The Slovenia Times.

За інформацією Міноборони Словенії, йдеться про 100 IP-телефонів, 40 стаціонарних компʼютерів, 40 ноутбуків, бензинові генератори, антени та кабелі.

Ця допомога надійде через Механізм цивільного захисту ЄС, спрямований на координацію спільної відповіді Євросоюзу на військову агресію росії проти України та координацію надання матеріальної допомоги Україні й сусіднім країнам.