З Луганщини вдалося евакуювати 40 людей

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Facebook / Сергей Гайдай

Влада Луганської області спільно з волонтерами змогли евакуювати з Лисичанська 35 жителів, серед яких діти. Ще п’ятьох вивезли із Сєвєродонецька.

Про це повідомляє керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Незважаючи на підвищені ризики, ми проводимо евакуацію щодня. Учора втратили два автобуси в Попасній, нещодавно один — у Рубіжному. Намагаємося врятувати всіх охочих, до яких ще можна добратися транспортом. Залишаються на Луганщині ще й батьки з дітьми, яким краще було би скоріше відновити навчання. Але чомусь дорослі не квапляться з евакуацією. От сьогодні врятували чотирьох дітей з Лисичанська», — написав Гайдай.

Загалом, за його словами, 30 квітня до інших областей вже виїхали 40 людей. Евакуація триває.