Розвідка: Спротив і активна позиція українців можуть зірвати «референдум» у Херсоні

Новини

Facebook

Активна позиція українців на тимчасово окупованих територіях може зірвати «референдум» і всі плани російських загарбників зі створення «херсонської народної республіки».

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

«Путіну до 9 травня потрібно продемонструвати свій успіх. Він усе буде робити для того, щоб будь-якими методами провести «референдум» і сказати, що «народ Херсонщини» проголосив «херсонську народну республіку» та хоче увійти до складу росії. Це буде подаватися як одна з перемог російських окупаційних військ на території України. Наступними кроками можуть бути запорізька, одеська. Це стратегія путіна, яку він намагається реалізувати на території незалежних держав колишнього радянського союзу», — заявив Скібіцький.

За його словами, тактика країни-окупанта на тимчасово окупованих територіях України — це встановлювати за допомогою силових структур жорсткий контроль на території та призначати на посади в органах місцевої влади маріонеток, які будуть виконувати всі вказівки кремля. Однак зірвати «референдум» і всі плани окупантів зі створення так званої «хнр» може спротив і активна позиція громадян України на тимчасово окупованих територіях.