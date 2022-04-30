Росія розстріляла два евакуаційні автобуси в Попасній на Луганщині

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Росіяни розстріляли два евакуаційні автобуси в Попасній на Луганщині. Влада втратила звʼязок з водіями.

Про це повідомив керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов.

«Учора ми евакуювали з Попасної 31 особу. Охочих було значно більше, тому відправили до міста ще два автобуси. Відомо, що вони дісталися населеного пункту та попали під обстріл ворожої ДРГ. Автобуси розстріляні. Зв’язку із людьми, які перебували у транспортному засобі та організовували евакуацію, немає», — зазначив він.

Нагадаємо, учора під Попасною росіяни обстріляли автомобіль з волонтерами.