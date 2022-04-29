Що у світі писали про війну в Україні 29 квітня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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The Washington Post пише про розкол російської еліти через дедалі відчутніші наслідки вторгнення в Україну. Частина еліти, в тому числі високопосадовці на кшталт Анатолія Чубайса, змогла покинути росію, однак багато інших такої можливості не мають — зокрема голова російського центрального банку ельвіра набіулліна. Імовірно, вона намагалася піти у відставку, але путін їй відмовив. Через два місяці після початку повномасштабної російсько-української війни деякі російські магнати заговорили. Більшість спілкуються з міжнародними ЗМІ анонімно, проте почали з’являтися й публічні скарги, в першу чергу зосереджені на критиці того, як реагує росія на західні санкції (ці скарги, втім, ніколи не спрямовані безпосередньо на путіна). З приватних розмов з деякими російськими магнатами виходить, що ніхто за межами дуже близького оточення путіна не знав про план вторгнення в Україну, а значить не мав змоги підготуватися. Видання звертає увагу на відмінність між олігархами єльцинських років і тими, хто розбагатів уже за путіна. Ті, хто публічні, здебільшого побагатіли за президентства Бориса Єльцина й пам’ятають іншу епоху. Путінські ж олігархи — казково забагатілі після приходу путіна на посаду вихідці з Санкт-Петербурга на кшталт Геннадія Тимченка, Юрія Ковальчука та Аркадія Ротенберга — рішуче мовчать. путін дозволив їм розбагатіти й вони жодного слова не скажуть проти нього чи його режиму. Іншу частину еліти — державних чиновників, санкції влаштовують, адже їхні мільйони на місці, а замість Австрії вони поїдуть відпочивати в Сочі. Втім, якщо війна затягнеться, втрачати почнуть усі сегменти російської еліти. Тоді ймовірність великого протистояння всередині росії зросте.

Україна несподівано добре протистоїть рф на цифровому фронті цієї війни, пише The Wired. Україна ефективно використовує цифрові інструменти для протидії росії — встановивши тисячі терміналів Starlink, залучивши громадян до збору розвідувальних даних та вдало перешкоджаючи спробам зламати інтернет, енергетичну та фінансову системи. Одним із суперечливих інструментів, які застосовує Україна, є програма розпізнавання облич Clearview AI, що використовується для ідентифікації вбитих і полонених російських солдатів. За словами українських чиновників, москва вже залучила свої максимальні можливості для проведення кібератак — і їй мало що вдалося. Однак не варто недооцінювати загрозу, оскільки існують такі близькі до російських спецслужб групи, як Sandworm або Fancy Bear, які все ще активні та можуть бути небезпечними. Здатність Києва ефективно відбивати атаки стала можливою завдяки рокам навчання та співпраці із Заходом, зокрема обміну інформацією із західними спецслужбами.

Bloomberg повідомляє, що росія використовує доларові резерви, щоб уникнути дефолту по облігаціях, а США дозволяють рф переказ доларових коштів, про що виданню повідомило анонімне джерело з казначейства США. У п’ятницю вранці мінфін росії надіслав платіжному агенту платіж у доларах після невдалої спроби здійснити його в рублях на початку квітня. Основною метою економічних санкцій було вичерпати золотовалютні запаси росії ― тоді їй не вистачило б можливостей фінансувати подальше вторгнення в Україну. Втім, дефолт поки відкладається — можливо, через погрози з боку росії та припинення постачання газу до Болгарії та Польщі.

росія значно відстає від своїх поставлених цілей на Донбасі, пише Politico з посиланням на представників Пентагону. Анонімний високопоставлений чиновник Міноборони США розповів Politico, що росіяни відстають від запланованих темпів наступу на всіх фронтах — на півночі, сході й півдні від Маріуполя. За словами джерела, російським військам не вдається зʼєднати північ із півднем, як вони планували. Окрім суворих погодних умов, таких як дощ і багно, у москви виникають проблеми із постачаннями, особливо високоточних боєприпасів. Чиновник також зазначив, що, за оцінкою Пентагону, українці «продовжують ефективний опір на Донбасі».