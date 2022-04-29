Міністр оборони Британії: путін 9 травня може оголосити масову мобілізацію для «вирішального удару»

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Фото з сайту Дар’ї Марченко / dashart

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припустив, що президент росії володимир путін 9 травня може оголосити масову мобілізацію росіян.

Про це повідомляють The Telegraph і Daily Mail.

Воллес заявив, що путін може зробити заяву на параді.

«Я не здивуюся, якщо він, ймовірно, оголосить, що «зараз ми перебуваємо в стані війни з нацистами всього світу, і нам необхідно провести масову мобілізацію російського народу». путін, який зазнав невдачі майже всюди, може спробувати консолідувати те, що у нього є. Ми бачили низку заяв путіна про те, що це стає проксі-війною, і що «нацисти всюди», не лише в Україні, а й у НАТО «повно нацистів», — заявив Воллес.

Він додав, що таким чином голова рф спробує відмовитись від своєї спеціальної операції, щоб залучити до війни «більше російського гарматного мʼяса».