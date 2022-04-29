У Саудівській Аравії стартував проєкт із засіювання хмар йодидом срібла. Це повинно збільшити кількість річних опадів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
У Саудівській Аравії у трьох районах країни стартував проєкт із засіювання хмар йодидом срібла. За задумом, це збільшить кількість річних опадів на 10—20%.
Програма уряду країни спрямована на боротьбу із посухою за рахунок зміни клімату. Авіація розпилює у хмарах дрібні частинки йодиду срібла, які потім збираються у краплі води. Стикаючись одна з одною, краплі збільшуються в розмірах, підвищуючи ймовірність дощу.
Для Саудівської Аравії точкова зміна клімату дуже важлива, оскільки країна одна з найпосушливіших у світі.