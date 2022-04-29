У Саудівській Аравії стартував проєкт із засіювання хмар йодидом срібла. Це повинно збільшити кількість річних опадів

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У Саудівській Аравії у трьох районах країни стартував проєкт із засіювання хмар йодидом срібла. За задумом, це збільшить кількість річних опадів на 10—20%.

Програма уряду країни спрямована на боротьбу із посухою за рахунок зміни клімату. Авіація розпилює у хмарах дрібні частинки йодиду срібла, які потім збираються у краплі води. Стикаючись одна з одною, краплі збільшуються в розмірах, підвищуючи ймовірність дощу.

Для Саудівської Аравії точкова зміна клімату дуже важлива, оскільки країна одна з найпосушливіших у світі.