Borjomi припиняє виробництво води через санкції

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Borjomi

Грузинська компанія Borjomi змушена зупинити два свої заводи з виробництва води через санкції. 60% цієї компанії належать російському консорціуму «Альфа-груп», власники якого потрапили під західні обмеження.

Про це пише суспільний мовник Грузії.

«Складну ситуацію на основних ринках збуту продукції компанії посилював обмежений доступ до банківських рахунків, що закривало компанії можливості отримувати валютну виручку та розраховуватися з кредиторами», — йдеться у заяві компанії.

У Borjomi заявили, що від початку війни в Україні мали серйозні проблеми з діяльністю і намагалися впоратися з кризою, однак не змогли, і тому з 29 квітня призупиняють роботу двох заводів.

Власниками консорціуму «Альфа-груп» є російські олігархи Герман Хан, Михайло Фрідман та Олексій Кузьмичов, проти яких були введені санкції Заходу.