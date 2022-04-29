«Укрпошта» після 9 травня почне продаж нової марки про «русский корабль». Зі старою випустять окремий мерч

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Укрпошта

Компанія «Укрпошта» після 9 травня почне підготовку до випуску нової марки про «русский военный корабль». Стару продаватимуть до цієї дати.

Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у своєму Facebook.

Він запевнив, що всі попередні замовлення обробляють і марки будуть доставлені. Також 1 травня зранку знову запрацює інтернет-магазин, де можна буде придбати обмежену кількість старих марок.

«Додатково, як обіцяли, з 1 травня в нашому інтернет-магазині ви зможете придбати мерч — футболки, світшоти (як у мене на фото) та магніти з зображенням нашої відомої марки, а також інші марки з минулих тематичних випусків. Магніти вже також доступні для продажу на Головпоштамті на Майдані, а згодом будуть доступні по всій країні. Частина з продажу всього мерчу буде спрямована на потреби ЗСУ», — повідомив Смілянський.

Усі питання щодо старої марки планують закрити до 9 травня і з тієї дати почати підготовку до випуску нової марки.