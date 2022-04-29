Офіс генпрокурора: Від початку війни в Україні через обстріли загинули 219 дітей. Майже 400 дістали поранень

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В Офісі генерального прокурора повідомили, що станом на ранок 29 квітня 2022 року понад 617 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії росії.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ОГП.

За офіційними даними, 219 дітей загинули та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждалих дітей — у Донецькій та Київській областях.

Прокурори наголошують, що ці дані не є остаточними, оскільки робота зі звільнення територій та документування злочинів досі триває.