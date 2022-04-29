ОБСЄ завершує роботу своєї моніторингової місії в Україні

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Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) вирішила завершити роботу Спеціальної моніторингової місії в Україні, оскільки росія заблокувала її продовження.

Про це йдеться в заяві організації.

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау і генеральний секретар ОБСЄ Гельґа Шмід оголосили, що ОБСЄ вживе негайних заходів для закриття Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Це рішення ухвалили через відсутність консенсусу щодо продовження мандату місії на Постійній раді ОБСЄ 31 березня 2022 року.

«Це нелегке рішення. Ми розглянули всі можливі варіанти політичного діалогу з державами-учасницями для поновлення мандату Спеціальної моніторингової місії, але позиція російської федерації не залишала нам іншого вибору, крім як вжити заходів для закриття місії», — зазначив Рау.

СММ ОБСЄ була утворена наприкінці березня 2014 року за запитом України.