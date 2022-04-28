Палата представників США ухвалила закон про ленд-ліз для України

Новини

Drew Angerer / Getty Images

Палата представників ухвалила закон про ленд-ліз для військової допомоги Україні.

За відповідне рішення проголосували понад 230 членів Палати.

Це рішення відновлює дію програми часів Другої світової війни, яка дозволяє президенту США Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення росії. Сенат одноголосно схвалив цей документ 7 квітня.