Події 28 квітня в огляді «Бабеля»: росіяни обстріляли Київ під час візиту генсека ООН, з полону повернули 45 українців

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Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні підрозділи Повітряних сил і Сухопутних військ збили вісім повітряних цілей окупантів: один літак, одну крилату ракету та 6 безпілотників. Уночі в тимчасово окупованому Херсоні сталася серія вибухів поблизу телевежі, через що в регіоні на певний час припинилася трансляція російської пропаганди. Згодом сигнал відновили. Крім того, біля Мелітополя підірвали залізничний міст, яким російські військові доставляють зброю та паливо з окупованого Криму. За добу на Луганщині росія 29 разів била по мирних помешканнях, загинули чотири людини, ще чотири — поранені. По Харкову окупанти завдали 11 артилерійських ударів — 8 людей дістали поранень, одна людина загинула.

Увечері окупанти обстріляли Київ ракетами. Два влучання в Шевченківському районі. У Київській області також були вибухи. Попередньо відомо, що постраждали інфраструктурні об’єкти.

Окупанти атакували військовий шпиталь на заводі «Азовсталь» у Маріуполі. Росіяни масово скидали багатотонні авіабомби, здатні пробити будь-які бетонні захисні споруди. Потім продовжували обстрілювати руїни з корабельної артилерії. У сховищі «Азовсталі» обвалилася операційна. Серед поранених військовослужбовців є загиблі, наново поранені та контужені.

Відбувся сьомий обмін полоненими. Сьогодні з російського полону звільнили 45 українців — 13 офіцерів, 20 солдатів, з яких 5 поранені, і 12 цивільних.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна повинна самостійно вирішувати, чи слід переносити або розширювати бойові дії на територію росії. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна має право завдавати ударів по військових обʼєктах на території країни-агресора.

Україна вже отримала більшу частину гаубиць, які передбачені американським пакетом підтримки. Данія відправляє в Україну бронетранспортери типу М113, міни та мінометні снаряди.

Парламентська асамблея Ради Європи виступила за невідкладне створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу для розслідування злочинів росії на території України.

На Херсонщині російські окупанти з 1 травня хочуть запровадити рублі. За їхніми планами перехідний період займе до 4 місяців: у цей час ходитимуть і рубль, і гривня, а потім відбудеться повний перехід на рубль. Крім того, вони вивозять із регіону на територію росії зерно та харчі.

У тимчасово захопленому місті Мелітополь російські військові захопили міський краєзнавчий музей. Колаборанти показали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, яке археологи знайшли у 1950-х роках. До того росіяни заволоділи картинами та експонатами краєзнавчого музею та Художнього музею ім. Куїнджі в Маріуполі.

Парламент Канади одноголосно визнав злочини росії в Україні геноцидом. У постанові йдеться про те, що вбивства мирних жителів, осквернення трупів, примусове вивезення українських дітей на територію росії, а також тортури та зґвалтування, які вчиняють російські солдати, є геноцидом. Рішення про визнання геноцидом не має обовʼязкової сили й не вимагає від канадського уряду будь-яких дій.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з премʼєром Болгарії Кирилом Петковим у Києві. Він повідомив, що болгарська сторона погодилася ремонтувати українську військову техніку. Крім того, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Києва для зустрічі з президентом Зеленським. Обговорювали, як евакуювати цивільних з «Азовсталі» в Маріуполі.

Косметична компанія Coty припинить свою діяльність у росії. Це остання велика американська компанія, яка залишалася в рф після її вторгнення в Україну. Coty продає продукцію під 80 брендами, зокрема Max Factor, Bourjois, Kylie Cosmetics, Alexander McQueen, Burberry, Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Tiffany & Co. Компанія Shell більше не прийматиме нафтопродукти з часткою російського походження. Раніше лондонський нафтотрейдер Shell приймав з росії продукцію у вигляді сумішей, але тепер відмовився.