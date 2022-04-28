«Схеми»: росія розглядає сценарій створення на окупованих територіях квазідержави «Южная Русь»

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У Кремлі розглядають сценарій створення на захоплених російською армією українських територіях квазіутворення під назвою «Южная Русь».

Про це йдеться у розслідування проєкту «Схеми».

Журналісти отримали у розпорядження документ, який має назву «Манифест Южнорусского народного Собора». Журналісти проаналізували цей документ та встановили причетних до розробки такого сценарію серед керівництва правлячої у рф партії «единая россия». Дата створення «маніфесту» — 16 квітня. У квітні ж його пересилали між собою у владних колах російської федерації.

Документ починається з пояснень, що держава Україна після повалення «законно обраного президента» у 2014 році «втратила легітимність в межах УССР». Далі наголошується, що так звана «Южная Русь» є «спадкоємицею Києво-Новгородської Русі, Запорізької Січі», так званої «Новоросії часів Катерини Великої» та УРСР.

Православ’я називають «фундаментом культури та ідентичності», при цьому українську мову називають «говіркою». Головною метою так званої «Южной Руси» автори називають «досягнення та захист миру», «повне викорінення нацизму та бандерівщини». Вони також анонсують проведення «всенародного референдуму».

При цьому у документі не уточнюється, на яких саме територіях України має зʼявитися «Южная Русь».

Метадані документу допомогли встановити ймовірного автора. Організація, якій належить комп’ютер, на якому створили файл — це партія «единая россия». Автор документа — Роман Миколайович Романов. Людина з таким імʼям є заступником голови центрального виконавчого комітету «единой россии».

Джерела «Схем» повідомили, що цей «маніфест» переходив з рук в руки. Спочатку його отримав перший заступник голови ради федерації федеральних зборів рф, секретар генеральної ради «единой россии» андрій турчак. Згодом цей документ, за даними журналістів, турчак передав ще одному «єдиноросу» дмитру гризлову, помічнику підсанкційного російського бізнесмена костянтина малофєєва, якого називають «спонсором війни на Донбасі».