У застосунку «Дія» з’явилися нові телеканали

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У застосунку «Дія» тепер доступні нові телеканали.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

У «Дія TV» додали телеканал «Рада», який показує єдиний інформаційний марафон «UA:Разом», музичний М1, телеканал «Піксель» (всеукраїнська школа онлайн), канал мультфільмів «ПлюсПлюс», FilmUADrama і новини спорту XSPORT.

У Міністерстві нагадали, что «Дія TV» за підтримки Megogo запускали у застосунку, щоб протидіяти пропаганді росії. Дивитися телеканали в «Дії» можна в розділі «Послуги» — «Дія TV». Сервіс буде у нагоді українцям, які тимчасово знаходяться на окупованих територіях.