Київський університет Шевченка потрапив до світового рейтингу Global 2000

Новини

Wikipedia / Ryzen

Київський національний університет імені Тараса Шевченка і ще п’ять українських наукових установ потрапили у світовий рейтинг університетів CWUR.

Університет Шевченка посів 1 472 позицію.

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» посів 1 120 позицію у світовому рейтингу — у березні російські окупанти обстрілювали інститут з «Градів».

Інститут ядерних досліджень НАН України на 1 709 місці, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України — на 1 740, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України — на 1 898, а Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова — на 1 899.

Загалом експерти CWUR оцінили близько 20 тисяч закладів. Перші місця традиційно у Гарвардського університету, Массачусетського технологічного інституту і Стенфордського університету.