З початку війни росія подвоїла прибутки від продажу енергоносіїв у ЄС

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З початку війни проти України росія подвоїла свої прибутки від продажу газу, нафти і вугілля країнам Європейського Союзу. За два місяці рф отримала €63 мільярди.

Про це повідомив фінський Центр досліджень енергії та чистого повітря (CREA).

За два місяці війни москва продала Євросоюзу енергоносіїв на €44 мільярди, що вдвічі більше за аналогічний період 2021 року. При цьому обсяги закупівель знизилися — імпорт нафти до ЄС впав на 20%, а вугілля — на 40%. Значно зріс імпорт газу.

Головним покупцем, як і раніше, є Німеччина. За два місяці війни вона імпортувала енергоносіїв на €9 мільярдів.

Росія продовжує отримувати вигоду з енергетичної залежності ЄС і компенсує втрати обсягу продажів зростанням цін. У CREA кажуть, що нові санкції ще більше піднімуть ціни на газ, зводячи нанівець зусилля Брюсселю.