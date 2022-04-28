З початку війни росія подвоїла прибутки від продажу енергоносіїв у ЄС
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
З початку війни проти України росія подвоїла свої прибутки від продажу газу, нафти і вугілля країнам Європейського Союзу. За два місяці рф отримала €63 мільярди.
Про це повідомив фінський Центр досліджень енергії та чистого повітря (CREA).
За два місяці війни москва продала Євросоюзу енергоносіїв на €44 мільярди, що вдвічі більше за аналогічний період 2021 року. При цьому обсяги закупівель знизилися — імпорт нафти до ЄС впав на 20%, а вугілля — на 40%. Значно зріс імпорт газу.
Головним покупцем, як і раніше, є Німеччина. За два місяці війни вона імпортувала енергоносіїв на €9 мільярдів.
Росія продовжує отримувати вигоду з енергетичної залежності ЄС і компенсує втрати обсягу продажів зростанням цін. У CREA кажуть, що нові санкції ще більше піднімуть ціни на газ, зводячи нанівець зусилля Брюсселю.
- У Євросоюзі поки лише обговорюють відмову від російських енергоносіїв у відповідь на військове вторгнення в Україну. Поки ЄС ввів ембарго на російське вугілля, яке почне діяти із серпня. Зараз обговорюють відмову від російських нафти та газу, проте Австрія, Угорщина та Німеччина виступають проти ембарго на газ з рф, побоюючись економічної кризи.
- Тим часом росія використовує поставки газу як зброю. Постачати газ в Польщу та Болгарію рф вже припинила. З 1 травня без газу може залишитися Молдова.