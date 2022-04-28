Українські захисники вже ліквідували 22,8 тисячі російських окупантів

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Втрати військ росії вбитими на 28 квітня сягнули 22 800 осіб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати у техніці такі: 970 танків, 2 389 бойових машин, 431 артилерійська система, 151 реактивна система залпового вогню, 72 засоби ППО, 187 літаків, 155 гелікоптерів, 1 688 одиниць автотехніки, 8 кораблів і катерів, 76 цистерн із ПММ, 215 БПЛА, 31 одиниця спецтехніки та 4 пускові установки тактичних ракетних комплексів.