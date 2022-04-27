NBC: Американська розвідка допомагає Україні зберегти ППО та авіацію

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Американська розвідка допомогла Україні зберегти авіацію та системи ППО перед початком вторгнення росії.

Про це повідомляє NBC.

США передали Україні інформацію про те, куди саме рф завдасть ракетних ударів 24 лютого, завдяки чому українська армія змогла розосередити свої війська. Крім цього, така розвідувальна інформація, яку Україна отримує фактично у режимі реального часу, допомогла у перші дні вторгнення збити російський транспортний літак із сотнями військових, який летів на аеропорт під Києвом.

Американські чиновники зазначають, що обмін цією інформацією триває.

«Ми регулярно надаємо детальну, своєчасну розвідувальну інформацію українцям на полі бою, щоб допомогти їм захистити свою країну від російської агресії, і будемо продовжувати це робити», — заявив речник Ради національної безпеки Білого дому.

Україна постійно змінює місце дислокації авіації та ППО, тільки-но США отримують дані про підготовку ракетного удару росіянами.

«Російські військові в буквальному сенсі розбивають порожні поля там, де колись була встановлена система протиповітряної оборони», — кажуть вони.