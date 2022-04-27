США і росія обмінялися увʼязненими: російський пілот за американського студента

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Сполучені Штати Америки та росія обмінялися двома вʼязнями: американського студента Тревора Ріда поміняли на російського льотчика Костянтина Ярошенка.

Про це повідомило російське державне інформаційне агентство ТАСС.

«Внаслідок тривалого переговорного процесу 27 квітня 2022 року відбувся обмін раніше засудженого у російській федерації громадянина США Тревора Ріда на російського громадянина Костянтина Ярошенка, якого американський суд у 2010 році засудив до 20 років позбавлення волі», — заявили у російському міністерстві закордонних справ.

Справа Костянтина Ярошенка. Це російський льотчик, якого у 2010 році затримали у Ліберії та екстрадували до США у звʼязку зі звинуваченням у контрабанді наркотиків. За рік американський суд засудив Ярошенка до 20 років позбавлення волі.

Справа Тревора Ріда. Влітку 2019 року він був у росії. Тоді Рід пʼяний лаявся з двома жінками, а коли поліцейські прибули на місце, щоб його заспокоїти, опирався. Силовики у відповідь застосували силу та посадили його в службову машину. По дорозі до відділку американець напав на водія, порвав йому форму, а також вдарив його напарника. У липні 2020 року Головінський суд москви засудив Тревора Ріда до 9 років колонії загального режиму.