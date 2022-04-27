SpaceX відправила на орбіту четверту місію астронавтів

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Компанія SpaceX доставила на орбіту четверту групу астронавтів. Ракета SpaceX Falcon 9 відправила астронавтів на космічному кораблі Crew Dragon під назвою Freedom.

На борту — Челл Ліндгрен, Роберт Хайнс, Джесіка Воткінс та представниця Європейського космічного агентства (ESA) італійка Саманта Крістофоретті.

Їм належить пробути на орбіті близько шести місяців. Ці четверо приєднаються до астронавтів Crew-3, які стартували у листопаді.