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Ранкове зведення Генштабу: Ворог перекинув додаткові сили в район Ізюму та заволодів трьома населеними пунктами

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

SOPA Images / Contributor / Getty Images

Зведення інформації від Генерального штабу станом на 06:00: