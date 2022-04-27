Ранкове зведення Генштабу: Ворог перекинув додаткові сили в район Ізюму та заволодів трьома населеними пунктами
- Автор:
- Олег Панфілович
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Зведення інформації від Генерального штабу станом на 06:00:
- найбільша активність окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках;
- окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по житлових кварталах на території України.
- у напрямку Ізюму ворог намагається наступати в районі Барвінкового; зайняв північно-східну околицю населеного пункту Велика Комишуваха і взяв під контроль населений пункт Заводи;
- з Бєлгородської області рф до району Ізюму перекинула дві батальйонні тактичні групи зі складу 76 десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Крім того, у районах населених пунктів Бєлгородської області противник розгорнув два дивізіони ракет «Іскандер»;
- на Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж всій лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на наступі на Сєвєродонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках, щоб взяти під повний контроль Попасну та Рубіжне і розвинути наступ на Лиман, Сєвєродонецьк і Слов’янськ;
- на Лиманському напрямку противник захопив населений пункт Зарічне, вів штурм у районі Ямполя;
- на Сєверодонецькому напрямку загарбники встановили контроль над Новотошківським, наступають у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове;
- на Маріупольському напрямку ворог веде штурм у районі заводу «Азовсталь». У місті окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи щодо цивільного населення;
- на Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення. Для цього він перегруповує підрозділи, нарощує систему вогневого ураження та веде повітряну розвідку;
- силами підрозділів росгвардії окупанти проводять фільтраційні заходи в районах населених пунктів Киселівка і Станіслав Херсонської області;
- на Таврійському напрямку підрозділи противника обладнують позиції та поповнюють запаси.