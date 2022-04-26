росія припинила поставки газу до Польщі через відмову платити за нього в рублях
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Польський оператор PGNiG заявив, що росія припинить з 27 квітня постачання газу до Польщі через відмову платити за нього в рублях — росія вимагає оплату у рублях ще з 1 квітня.
Зокрема про це пишуть Polsat News і RMF24.
Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що рф таким чином хоче покарати Польщу за її позицію. Він додав, що Польща готова до відмови від російського газу і запаси майже повні.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вже назвав це шантажем. «рф доводить, що енергоресурси для них — це зброя. Саме тому ЄС потрібно бути єдиними і запроваджувати ембарго на енергоресурси, позбавляючи росіян їхньої енергетичної зброї», — заявив він.
- Минулого тижня «Газпром» не зарезервував потужність польської ділянки газопроводу «Ямал — Європа».
- Польща неодноразово заявляла, що не буде платити за газ в рублях.
- 26 квітня Міністерство внутрішніх справ Польщі ввело санкції проти 50 фізичних та юридичних осіб, зокрема проти олігархів та «Газпрому».