У відповідь на заяву британського міністра росія погрожує ракетними ударами по Києву

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Міноборони Росії

У росії відреагували на заяви міністра з питань збройних сил Великої Британії Джеймса Гіппі про те, що «не буде проблемою», якщо Україна битиме по території рф зброєю, яку надала Британія.

«Пряме провокування київського режиму на подібні дії, у разі спроби їх реалізації, негайно призведе до нашої пропорційної відповіді. Російські збройні сили перебувають у цілодобовій готовності до завдавання ударів у відповідь високоточною зброєю великої дальності по центрах ухвалення відповідних рішень у Києві», — заявило міністерство оборони росії.