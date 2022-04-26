Події 26 квітня в огляді «Бабеля»: росіяни привели в бойову готовність війська у Придністровʼї, на війну відправляють ув’язнених із Чечні

Новини

Yasuyoshi Chiba / Agence France-Presse

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні українські сили знищили 10 повітряних об’єктів росіян: 3 літаки, 3 крилаті ракети та 4 безпілотники. Війська російських окупантів втратили на півдні України ще 13 одиниць техніки. Учора окупанти 17 разів обстріляли мирне населення Луганщини, тривають бої у Попасній та Рубіжному. Унаслідок ранкового ракетного удару по Запоріжжю загинула одна людина. Одна ракета розірвалася в повітрі, а дві влучили на територію одного з підприємств. Окупанти продовжують бомбити завод «Азовсталь», де перебувають захисники Маріуполя. Тільки минулої ночі росія завдала 35 авіаударів, що спровокували пожежу в одному цеху та завдали ушкоджень цивільним, які там облаштували собі укриття. Минулої доби росіяни депортували з Маріуполя до фільтраційного табору в селі Безім’яне 474 людини, зокрема 69 дітей.

Уряд направляє додаткові 400 мільйонів гривень на відновлення критичної інфраструктури країни. Харківська область отримає 250 мільйонів гривень — на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення критичної інфраструктури; Чернігівщина — 150 мільйонів гривень, щоб відновити водопостачання. Загалом уряд уже виділив 1,4 мільярда гривень на відновлення та першочергову відбудову пʼяти регіонів.

Велика Британія скасує мита на всі товари з України. У Лондоні заявили, що тарифи знизять до нуля, а всі квоти скасують у відповідь на прямий запит президента України Володимира Зеленського. Там додали, що цей крок дасть поштовх для українського бізнесу, який бере участь у ключових експортних поставках, зокрема ячменю, меду, консервованих помідорів і птиці. Також Британія поставить в Україну ще 22 машини швидкої допомоги та профінансує навчання українських лікарів роботи з масовими жертвами.

«МВС Придністровʼя» повідомило, що вранці в селищі Маяк пролунали два вибухи. З ладу виведені дві найпотужніші антени, обидві ретранслювали російське радіо. Президент Молдови Майя Санду скликала засідання Ради безпеки країни через ситуацію у Придністровʼї. Вона заявила, що до вибухів причетні сили зсередини регіону, які не контролює конституційна влада країни, — вони хочуть втягнути Придністровʼя у війну. За даними українського Генштабу, на території Придністровського регіону підрозділи оперативної групи російських військ привели в повну бойову готовність.

У Чечні на війну з Україною відправляють ув’язнених, зокрема родичів опозиціонерів. Чеченський філіал фсб збирає інформацію про ув’язнених у місцевих тюрмах, щоб відправляти їх у зону бойових дій. Зокрема, ідеться про умовно засуджених; засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості, а також засуджених за тяжкі та за особливо тяжкі злочини.

На військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулася перша зустріч міністрів оборони країн НАТО та партнерів Альянсу з понад 40 країн. Тема зустрічі — військова допомога Україні. Міністерство оборони Німеччини вже оголосило про рішення постачати Україні зенітні комплекси Gepard. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що група зустрічатиметься щомісяця, щоб обговорювати потреби України.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її країна направить в Україну «невизначену кількість» 155-міліметрових гаубиць M777. Вона додала, що Канада також відправить тисячі гвинтівок, ручні гранати та ракетні установки.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила відкликати у росії право на проведення Чемпіонату світу 2023 року. Організація пояснила своє рішення «турботою про безпеку гравців, уболівальників, журналістів та офіційних осіб». Війну в Україні в заяві не згадують.