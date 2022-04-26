Українська Премʼєр-ліга вирішила не догравати футбольний сезон

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Кравс Євгеній / УНІАН

Українська футбольна Премʼєр-ліга вирішила не догравати поточний розіграш чемпіонату, оскільки в країні продовжено воєнний стан.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Таке рішення ухвалили команди-учасники ліги. Вони вирішили зафіксувати турнірну таблицю станом на 24 лютого. На цей момент у чемпіонаті лідирував донецький «Шахтар», на два очки випереджаючи «Динамо». Відповідне рішення передадуть на затвердження Виконавчому комітету Української асоціації футболу.