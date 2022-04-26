В окупованому Херсоні представили «голову ОДА» і «мера»

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В окупованому росіянами Херсоні на посади голови Херсонської ОДА і очільника Херсонської міської адміністрації посадили колаборантів.

Про це повідомив законний очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

У захопленій міській раді окупанти і колаборанти провели нараду, на якій представили «головою» ОДА Володимира Сальдо і «мером» Олександра Кобеця. Проти Сальдо вже порушено справу за держзраду. Про Кобця відомо, що він раніше йшов у міськраду від партії «Голос».

Лагута розповів, що після окупації Херсона та області команда обласної військової адміністрації була вимушена покинути місто та приміщення ОДА. За його словами, обласна державна адміністрація кожен день працює і робить все можливе і неможливе для життєдіяльності області.

Законний мер Ігор Колихаєв пізніше заявив, що юридично він залишається міським головою.

Тим часом Оперативне командування «Південь» повідомляє, що окупанти в області продовжують підготовку до фейкових референдумів, перекривши виїзди з населених пунктів. Вони захоплюють будівлі органів місцевої влади, зривають українські прапори і збирають персональні дані місцевих мешканців для фабрикування результатів «голосування».