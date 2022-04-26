Мер Миколаєва заявив, що місто готується до наступу або облоги росіян

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Wikipedia / Olexandr17

Міська влада Миколаєва готується до наступу або облоги міста, тому на місцях обладнують оборонні споруди.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Водночас він запевнив, що ситуація контрольована, а в місті достатньо контингенту для оборони.

«Уже сьогодні ми готуємо разом з нашими військовими оборонні споруди. Як на околицях міста, так і всередині. Наші комунальні служби зараз виконують роль стройбата. Ми будуємо, заливаємо, бетонуємо. Крім того, ми ще витягуємо з полів російську військову техніку. Уже витягнули 38 одиниць, серед них танки, пушки, машини. Усе, що не встигають селяни розібрати, ми забираємо, ремонтуємо та передаємо ЗСУ», — розповів Сєнкевич.

За словами мера, у Миколаєві є проблеми з водою, бо у трубу, яка постачає воду з Херсонської області в Миколаївську, влучила ракета. Поки що її не вдається відновити, бо тривають бойові дії.

У березні місто було оточено на дві третини, російські війська підійшли до Південного Бугу, але українські військові змогли їх відсунути. Зараз росіяни перебувають у секторі між Херсонською та Миколаївською областями, на лінії Станіслав — Олександрівка.

«Ми бачимо, що росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. І так, ми очікуємо нападу або осади міста Миколаєва», — наголошує Олександр Сєнкевич.