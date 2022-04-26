Сьогодні росія вдарила ракетами по Запоріжжю та почала наступ у районі Трудолюбівки. Яка ситуація в області

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Сьогодні о 06:50 росія нанесла два ракетні удари по Запоріжжю. Перед цим крилаті ракети ворога пролетіли на низькій висоті над територією Запорізької АЕС.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

«Проліт ракет на низькій висоті безпосередньо над майданчиком ЗАЕС, де розташовані 7 ядерних установок із величезною кількостю ядерного матеріалу, створює величезні ризики. Адже ракети можуть влучити в одну чи кілька ядерних установок, що загрожує ядерною та радіаційною катастрофою всьому світові», — наголосив керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Також російські війська ведуть наступ у напрямку села Трудолюбівка, але ситуація залишається контрольованою.

За минулу добу рятувальники локалізували 7 пожеж у Запорізькому районі, піротехніки працювали в Запорізькому та Пологівському районах.

У місті Пологи через російські обстріли пошкоджено 8 житлових будинків і горів очерет. У Василівці внаслідок ударів рф горіло підсобне приміщення автозаправної станції, у Молочанську Пологівського району російським вогнем пошкоджено залізничний пасажирський вагон на станції. Також обстріли росіян спричинили пожежі у приватних будинках в Оріхові.

У районі села Комишуваха група розмінування ДСНС знищила залишки ракетних снарядів «Ураган». У Таврійському Пологівського району знешкодили 12 залишків «Урагану» та 152-міліметровий артилерійський снаряд.

За порушення правил комендантської години у Запорізькій області затримали 62 людей, серед них 58 чоловіків і чотири жінки — 28 затриманим вручені повістки. Трьох водіїв затримали за кермом у нетверезому стані, їхні автівки відправили на штрафмайданчики.