Що у світі писали про війну в Україні 25 квітня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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У колонці на The Atlantic публіцистка Енн Еплбаум проводить паралелі між засобами, які радянський союз використовував для організації Голодомору, і тим, як росія спотворює реальність геноциду в Україні сьогодні. «Селянський фронт», «куркульська загроза», «сільський соціалізм» і «класовий опір» — ці фрази були вигадані, щоб змусити радянських бригадирів не бачити людського в людях, яких вони позбавляли їжі та життя в 30-х роках минулого століття. Спогади про ті часи, зокрема й історії колишніх бригадирів, давно опубліковано, але це не убезпечило від повторення жахіть. Здатність росії приховувати реальність від своїх громадян і дегуманізувати своїх ворогів сьогодні стала сильнішою, ніж будь-коли. Здається, що державне телебачення досягає більших успіхів, аніж масові арешти, що соціальні мережі потужніші за друковані листівки, а професійні інфлюенсери можуть формувати онлайн-дискурс майже без зусиль порівняно зі сталінськими часами. Пропагандистська машина кремля роками працює над тим, щоб росіяни не жаліли Україну, і слова — це інструмент, який використовується для приховування правди. «Спеціальна військова операція» — так вони назвали своє вторгнення, масові вбивства — це «захист Донбасу», «денацифікація» — це нищення українського керівництва, пише Епплбаум. Мабуть, росіяни не вчаться з історії — оскільки вони так і не визнали Голодомор чи звірства ГУЛАГу, натомість і сьогодні воліють переконувати себе, що їхні вороги «просто не люди».

Поки українські командири на полі бою намагаються стримати російський наступ, Захід поспішає надати Україні важке озброєння, пише Politico. США, Франція та Канада швидко нарощують свою допомогу Україні, очікуючи на майбутні артилерійські й танкові бої на полях сходу України. Politico поспілкувалося із лейтенантом Іваном Скуратовським, який служить у 25 повітряно-десантній бригаді за 120 км від оточеного Маріуполя. За його словами, ситуація критична, і допомога потрібна терміново — зокрема, безпілотники для підтримки з неба. Інша критична необхідність ЗСУ — важка артилерія. Оскільки російські сили, схоже, починають рух із півночі та півдня з метою взяти щонайменше 30 000 українських військових у «кліщі», контратаки з відстані можуть стати ключем до успіху України. Озброєння, яке Захід зможе надіслати, й те, наскільки швидко воно потрапить на фронт, може стати ключовим фактором у тому, чи зможе Україна звільнити свої війська, які потрапили в пастку у стратегічному Маріуполі, та досягти успіху в наступній фазі війни.

Японія розлючена публікацією на офіційному Twitter-акаунті українського уряду — зокрема, зображенням японського імператора Хірохіто часів Другої світової війни разом із Гітлером та Муссоліні, повідомляє Bloomberg. Хоча українські чиновники вибачилися та видалили фотографію імператора з публікації, твіт активно поширився у мережі протягом вихідних. Утім, наразі Японія публічно підтримує Україну, надсилаючи нелетальну військову техніку та відкривши кордони для кількох сотень біженців.

Поки більшість спостерігачів за війною в Україні звертають увагу на супутникові знімки військової техніки та знищених росіянами міст, дослідники з музею в американському штаті Вірджинія на супутникових знімках звертають увагу на інше. А саме ― на знищені чи пошкоджені українські пам’ятки культури, пише The Guardian. Попри те що їхнє нищення заборонене Гаазькою конвенцією 1954 року, росіяни варварськи обстріляли 59 церков, 111 меморіальних об’єктів, дві культурні споруди, зокрема відомий театр у Маріуполі. І це лише те, що можна побачити з космосу.