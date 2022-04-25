СБУ затримала провідного інженера одного з заводів «Укроборонпрому» — за причетність до ракетного удару

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Facebook / Державний концерн Укроборонпром

Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів «Укроборонпрому» за причетність до ракетного удару по підприємству — він повідомляв росії про наслідки обстрілу цього самого підприємства.

Про це «Укроборонпром» повідомив у понеділок, 25 квітня.

Співробітника викрив підрозділ безпеки заводу.

Також силовики затримали корегувальника вогню по заводах «Укроборонпрому» — зрадником виявився колишній співробітник заводу. Він надавав координати для завдавання ракетних ударів по заводу і корегував вогонь.