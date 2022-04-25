Вечірнє зведення Генштабу: росія зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон — Миколаїв і Херсон — Кривий Ріг
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний штаб Збройних сил України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 понеділка, 25 квітня.
- Основні зусилля росія зосереджує на напрямках Херсон — Миколаїв і Херсон — Кривий Ріг. Для цього вона перегруповує та посилює свої війська.
- Окупанти намагались просунутись вглиб у районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ у напрямку Запоріжжя. Успіху не мали, зазнали втрат.
- У Маріуполі триває блокада місцевих жителів і частини наших захисників у районі заводу «Азовсталь».
- На тимчасово захопленій території Херсонської області, у селищі Велика Олександрівка росіяни оголосили місцевому населенню про необхідність до 28 квітня залишити населений пункт. Жителів, які не виконають наказ, примусово евакуюють.
- На тимчасово захопленій території Запорізької області, у місті Енергодар фсб проводить «фільтраційні заходи».
- Часткове блокування та удари по Харкову тривають. У районі міста Ізюм росія намагається покращити тактичне положення на напрямках Андріївка — Заводи та Дібровне — Курулька.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає.
- Також росія намагається зруйнувати шляхи, якими доставляють військову допомогу від держав-партнерів — для цього концентрують удари на залізничних вузлах.