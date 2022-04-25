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Вечірнє зведення Генштабу: росія зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон — Миколаїв і Херсон — Кривий Ріг

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 понеділка, 25 квітня.