Російська армія захопила селище Новотошківське на Луганщині

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Російська армія в понеділок, 25 квітня, захопила селище Новотошківське в Попаснянському районі Луганській області. Про це повідомив глава ОДА Сергій Гайдай.

«Після тривалого знищення авіаударами рашисти зайняли Новотошківське, яке входить до складу Гірської ВЦА [Військово-цивільної адміністрації]. За інші населені пункти громади тривають бої, тактика у ворога та сама — усе рівняють із землею», — заявив Гайдай.