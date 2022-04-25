Українського пілота Романа Василюка звільнили з полону росіян

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Пресслужба ГУР Міноборони України

З полону росіян звільнили українського пілота Романа Василюка. Про це 25 квітня повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Роман Василюк — пілот Су-25, який 14 березня при виконанні бойового завдання збила російська ППО над Волновахою Донецької області. Він зміг катапультуватися, але отримав поранення і потрапив у полон до російських окупантів. Василюк пройшов через численні допити з боку російських спецслужб. До свого звільнення — 24 квітня — він перебував в Обласній центральній клінічній лікарні Донецька.

«Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернутись у стрій та боротися по повного звільнення нашої країни від окупантів», — додав сам Василюк.