Зеленський призначив постпредом президента України в Криму Тамілу Ташеву
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- Анна Холоднова
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Facebook / Таміла Ташева
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду постійного представника президента в Криму Таміли Ташевої.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Останні роки Таміла Ташева працювала заступником постпреда. Тепер заступником Ташевої став Денис Чистіков.
Таміла Ташева народилася в 1985 році в Самарканді в сімʼї виселених кримських татар. З 1991 року, після повернення її сімʼї з Узбекистану в Крим, жила у Сімферополі, закінчила факультет східних мов Таврійського університету. Була активною учасницею Помаранчевої революції і Революції Гідності.
У 2014 році, після анексії Криму Ташева разом із однодумцями створила громадську організацію «Крим SOS», її місія — допомога внутрішньо переміщеним особам з Криму і Донбасу і моніторинг порушень прав людини на окупованих територіях.
20 лютого 2019 року Ташева була нагороджена орденом Княгині Ольги III ступеня «За громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних принципів демократії, прав і свобод людини, проявлені під час Революції Гідності, плідну громадську і волонтерську діяльність».