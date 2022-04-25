Генпрокуратура: Від початку війни в Україні загинули 3 818 мирних мешканців, понад 4 тисячі дістали поранень

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Від початку російського вторгнення в Україні загинули 3 818 мирних жителів, понад 4 тисячі — поранені.

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

Вона додала, що ця цифра, як і та, що наводять у статистиці ООН, не є точною, оскільки не враховує заблокований Маріуполь і ті місця на Київщині, куди прокуратура поки що не може дістатися.

«У нас цифри теж не цілком відповідають дійсності. Як працюють прокурори? У нас, даруйте, має бути тіло, яке ми ідентифікуємо як цивільну особу. Тоді ми говоримо, що в нас загинула цивільна особа. Тому на сьогодні на підставі відомостей, які надає кожна обласна прокуратура, у нас 3 818 загиблих. Поранених — понад 4 тисячі», — розповіла генпрокурор.

За її словами, спочатку рахували за даними кримінальних проваджень, тоді цифра була ще меншою. Зараз рахують з Міністерством охорони здоровʼя, за даними з моргів. Інформацію щодо загиблих і поранених дітей збирають вручну.

«Відтоді як дізналися про вбитого 28 лютого хлопчика з частиною від снаряда у грудях, кожен ранок і кожен вечір починаються з доповіді по країні щодо дітей», — зазначила Венедіктова.