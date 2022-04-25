Держсекретар США Блінкен на зустрічі із Зеленським анонсував новий пакет військової допомоги у понад $322 мільйони

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Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським анонсували повернення дипломатів США в Україну цього тижня та новий пакет військової допомоги на понад $322 мільйони.

Про це пише Reuters.

Під час зустрічі Блінкен і Остін пообіцяли нову допомогу на суму $713 мільйонів для уряду Зеленського та країн регіону, де вторгнення росії викликало побоювання щодо подальшої її агресії. Високопосадовці оголосити також про поступове повернення американських дипломатів у країну і про призначення нового посла.

Вони повідомили Зеленського про нове військове фінансування для України на суму понад $322 мільйони. Таким чином, загальна сума безпекової допомоги США Україні з моменту вторгнення сягає майже $3,7 мільярда.

«Це забезпечить підтримку можливостей, які потрібні Україні, особливо для боротьби на Донбасі», — сказав чиновник.

Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін вирушили до Польщі в суботу, а в Україну прибули в неділю і зустрілися із президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями України. Чиновники відхилили прохання ЗМІ супроводжувати секретарів в Україну, посилаючись на проблеми безпеки.