FT: путін втратив інтерес до мирної угоди з Україною та переходить до «стратегії захоплення земель»

Новини

Getty Images / «Бабель»

За даними Financial Times, президент рф володимир путін втратив інтерес до мирної угоди з Україною та переходить до «стратегії захоплення земель». Три поінформовані джерела розповіли виданню, що в березні він ще розглядав можливість врегулювання, але наразі не бачить у цьому перспективи.

На це, зокрема, вплинула поразка росії під час наступу на півночі України.

«Адже путін щиро вірить у ту нісенітницю, яку він чує по російському телебаченню, і хоче виграти по-крупному», — повідомило одне з джерел.

Російського лідера розлютило те, що Україна потопила крейсер «Москва». Також джерела розповіли, що путін дотримується спотвореного погляду на війну, викладеного його генералами і показаного на російському телебаченні.