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Вечірнє зведення Генштабу: російські війська наступають на сході України та вивозять з білорусі до рф пошкоджену техніку

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Стас Козлюк / «Бабель»

Генштаб ЗСУ звітує про ситуацію на різних напрямках ведення оборони проти російської армії станом на 18:00 24 квітня.