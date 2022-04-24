Вечірнє зведення Генштабу: російські війська наступають на сході України та вивозять з білорусі до рф пошкоджену техніку
- Автор:
- Юля Шередега
- Дата:
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Стас Козлюк / «Бабель»
Генштаб ЗСУ звітує про ситуацію на різних напрямках ведення оборони проти російської армії станом на 18:00 24 квітня.
- окупанти продовжують вивозити з білорусі пошкоджену техніку та озброєння техніку підрозділів Східного військового округу;
- підрозділи Центрального військового округу перегруповуються та відновлюють боєздатність для відправки на схід України;
- із Курської до Бєлгородської області росіяни планують перемістити зенітно-гарматний дивізіон зі складу 14 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони;
- росія також перекидає озброєння і військову техніку до району Куп’янська;
- на Харківщині російська армія намагалася штурмувати населені пункти Пашкове, Довгеньке та Велика Комишуваха, але зазнавши втрат, відступила на раніше займані рубежі;
- на сході окупанти нарощують системи управління та протиповітряної оборони;
- у районі Сєвєродонецька ворог намагався штурмувати Лиман та Яцьківку, успіху не мав. Росіяни встановили контроль над частиною населеного пункту Зарічне. Безрезультатно намагалися закріпитись у західній, північно-західній та східній частинах Рубіжного. Почали просуватися в напрямках населених пунктів Оріхове та Нижнє;
- у районі Курахового за підтримки артилерії російські війська спробували наступати в напрямку Новомихайлівки та Мар’їнки, успіху не мали;
- у Маріуполі російські військові ведуть бойові дії в районі заводу «Азовсталь», завдають авіаційних ударів по обʼєктах цивільної інфраструктури, також безрезультатно намагалися штурмувати Времівку.