Екзит-пол: Емманюель Макрон перемагає на виборах президента Франції
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Mike Bloomberg / Flickr
Емманюель Макрон перемагає у другому турі виборів президента Франції. Він очолюватиме цю країну ще пʼять років.
Про це свідчать перші дані екзит-полів.
За Макрона проголосували 58,2% французів, тоді як його опонентку — ультраправу кандидатку Марін Ле Пен підтримали 41,8% виборців.
У першому турі Макрон набрав 27,85%, а Ле Пен — 23,15% і вони вийшли у другий тур. Після оголошення результатів майже всі інші кандидати закликали своїх виборців у другому турі підтримати саме Макрона.