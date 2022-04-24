Екзит-пол: Емманюель Макрон перемагає на виборах президента Франції

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Mike Bloomberg / Flickr

Емманюель Макрон перемагає у другому турі виборів президента Франції. Він очолюватиме цю країну ще пʼять років.

Про це свідчать перші дані екзит-полів.

За Макрона проголосували 58,2% французів, тоді як його опонентку — ультраправу кандидатку Марін Ле Пен підтримали 41,8% виборців.

У першому турі Макрон набрав 27,85%, а Ле Пен — 23,15% і вони вийшли у другий тур. Після оголошення результатів майже всі інші кандидати закликали своїх виборців у другому турі підтримати саме Макрона.