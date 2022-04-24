«Слідство. Інфо»: Російська православна церква бере участь у депортації українців до рф — їх розселяють по церквах і монастирях

Новини

pxhere

Одну з ключових ролей у депортації та розселенні українців відіграє російська православна церква.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

Міністерство надзвичайних ситуацій росії передає церковникам інформацію про депортованих, а вони централізовано розселяють їх по церквах і монастирях. Журналісти визначили розташування церковних закладів, де можуть перебувати насильно вивезені українці.

Facebook / Слідство.Інфо

Facebook / Слідство.Інфо

Від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, з 24 лютого, російське мнс надсилає звіти щодо окупованих територій та депортованих українців на електронну пошту Синодального відділу з благодійності російської православної церкви (рпц). Також відомство щодня інформує церковників про зміни на окупованих територіях, кількість примусово вивезених українців, маршрути та час їх доставки з України в росію.

За два місяці війни в Україні росія примусово вивезла із захоплених територій майже 600 тисяч українців, 117 тисяч з яких — діти.

Масова депортація та розселення українців у росії має ознаки геноциду — в Україні вже порушені кримінальні провадження щодо таких дій рф. Перед перетином російського кордону з українцями проводять так звані «фільтраційні» бесіди, тобто допити. Потім у них забирають документи та телефони.