Із величезними пожежами в Сибіру росія впоратися не може, оскільки відправила літаки та військових на війну в Україну

Новини

Лісові пожежі в Сибіру вдвічі збільшилися та стали неконтрольованими, оскільки російськких військових, які зазвичай борються з ними, передислокували в Україну для участі у війні, пише Independent.

Дослідниця клімату з Університету Майамі у штаті Огайо Джессіка МакКарті розповіла сайту Axios: «Найбільші пожежі часто потребують військових літаків, але сумнівно, що росія матиме їх навіть влітку, якщо війна триватиме. Отже, або пожежі збільшаться, або ці літаки й особовий склад заберуть із західного фронту і привезуть до Сибіру», — зазначила вона.

Грінпіс у росії заявив, що нинішня площа лісових пожеж у країні вже вдвічі більша, ніж у квітні 2021 року.

З весни до осені в регіоні все частіше трапляються масштабні пожежі, унаслідок чого в атмосферу Арктики потрапляє величезна кількість вуглекислого газу. Ці пожежі є основною причиною зміни клімату. Учені неодноразово заявляли, що їх необхідно якнайшвидше загасити. Пожежі розморожують вічну мерзлоту, яка викидає в атмосферу вуглекислий газ і метан.